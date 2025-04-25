Мінімальна зарплата заморожена на рівні 8 тисяч гривень: коли чекати підвищення

НБУ очікує, що середня мінімальна зарплата у 2026 році зросте з 8000 гривень до 8370 гривень, а у 2027 році - до 8950 гривень.

Плани уряду

Кабінет міністрів в червні 2024 року затвердив Бюджетну декларацію на 2025-2027 роки, у який пропонує відмовитися від підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму на ці роки.

Згідно з документом, "у 2025-2027 роках розмір мінімальної заробітної плати становитиме 8000 гривень, що забезпечить досягнутий рівень гарантії з урахуванням значного підвищення у 2024 році".

Оплата праці працівників бюджетної сфери здійснюватиметься на основі посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, що залишається на рівні грудня 2024 року.

Державний бюджет на 2025 рік не передбачає підвищення мінімальної зарплати.