Мінімалізм, яскраві кольори та акценти: які купальники вибирають українські знаменитості влітку 2025

Українські зірки діляться яскравими фото з літнього відпочинку, демонструючи стильні та трендові купальники. Цього сезону в моді як лаконічні однотонні моделі, так і яскраві поєднання відтінків з акцентами на деталях.
РБК-Україна докладніше розповідає, які купальники вибрали українські знаменитості для свого літнього відпочинку біля моря.
Відома співачка Олена Омаргалієва, яка раніше виступала в дуеті "TamerlanAlena" зі своїм чоловіком Тамерланом, відпочиває з 10-річним сином Тимуром у Туреччині.
Вона обрала чорний роздільний купальник, який вигідно підкреслив її підтягнуту фігуру.
Верхня частина купальника - це ліф-бандо без бретелей, з глибоким вирізом у вигляді серця, який робить акцент на декольте.
Нижня частина - це плавки з високими вирізами, що візуально подовжують силует. Особливістю плавок є декоративні ремінці з боків, що додають цікавого акценту дизайну.
Олена Омаргалієва (фото: instagram.com/omargalieva.alena)
Співачка, ексучасниця гурту "ВІА Гра" Санта Дімопулос відпочиває з донькою у Форте-деї-Мармі (Італія). На відпочинку вона продемонструвала ідеальну фігуру зі сталевим пресом у різних купальниках.
Перший варіант - роздільний купальник сіро-блакитного кольору. Верх має форму бандо (без бретельок) з металевою застібкою або декоративним елементом по центру грудей, що створює ефект драпірування або збірки. А низ - це класичні плавки з низькою посадкою.
Купальник має досить мінімалістичний вигляд і підкреслює фігуру.
Санта Дімопулос показала ідеальну фігуру в купальнику (фото: instagram.com/santadimopulos)
Другий варіант - купальник темно-коричневого кольору.
Верхня частина купальника являє собою ліф-бандо або топ, який має цікавий дизайн із тонкими бретельками, що зав'язуються на шиї та спускаються вниз по торсу, створюючи декоративний елемент.
Нижня частина - це класичні плавки-бікіні на зав'язках з боків, що дає змогу регулювати їхній розмір.
Санта Дімопулос (фото: instagram.com/santadimopulos)
Третій варіант - яскравий купальник. Верхня частина - це ліф жовтого кольору, який має форму топа. Він має доволі простий вигляд, без зайвих деталей.
Нижня частина - це плавки рожевого кольору. Це плавки-бікіні з середньою посадкою.
Санта Дімопулос (фото: instagram.com/santadimopulos)
Популярна українська співачка Настя Каменських, яка зараз живе на дві країни - Україну та Іспанію, показала спекотні фото в купальнику біля басейну.
Верхня частина купальника - це бюстгальтер-топ із тканини з декоративною текстурою (можливо, "жатка"), що створює цікавий візуальний ефект.
Нижня частина - це класичні плавки-бікіні з досить високим вирізом на стегнах, що підкреслює фігуру.
Образ доповнює великий солом'яний капелюх із розпатланими краями, що надає вигляду невимушеності та пляжного шику.
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Молода дружина телеведучого Володимира Остапчука Катерина продемонструвала на відпочинку теж кілька моделей купальників. В її колекції як повністю закритий чорний купальник, так і відкриті варіанти білого і жовтого відтінків.
Дружина Остапчука показала купальники (фото: instagram.com/ostapchukkaterynaa)
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Для написання матеріалу були використані сторінки в Instagram Олени Омаргалієвої, Санти Дімопулос, Насті Каменських, Катерини Остапчук.