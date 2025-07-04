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Минимализм, яркие цвета и акценты: какие купальники выбирают украинские знаменитости летом 2025

Пятница 04 июля 2025 07:15
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Минимализм, яркие цвета и акценты: какие купальники выбирают украинские знаменитости летом 2025 Алена Омаргалиева, Настя Каменских и Санта Димопулос (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Украинские звезды делятся яркими фото с летнего отдыха, демонстрируя стильные и трендовые купальники. В этом сезоне в моде как лаконичные однотонные модели, так и яркие сочетания оттенков с акцентами на деталях.

РБК-Украина подробнее рассказывает, какие купальники выбрали украинские знаменитости для своего летнего отдыха у моря.

Алена Омаргалиева

Известная певица Алена Омаргалиева, которая ранее выступала в дуэте "TamerlanAlena" со своим мужем Тамерланом, отдыхает с 10-летним сыном Тимуром в Турции.

Она выбрала черный раздельный купальник, который выгодно подчеркнул ее подтянутую фигуру.

Верхняя часть купальника - это лиф-бандо без бретелек, с глубоким вырезом в виде сердца, который делает акцент на декольте.

Нижняя часть - это плавки с высокими вырезами, визуально удлиняющие силуэт. Особенностью плавок являются декоративные ремешки по бокам, придающие интересный акцент дизайну.

Минимализм, яркие цвета и акценты: какие купальники выбирают украинские знаменитости летом 2025

Алена Омаргалиева (фото: instagram.com/omargalieva.alena)

Санта Димопулос

Певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Санта Димопулос отдыхает с дочкой в Форте-деи-Марми (Италия). На отдыхе она продемонстрировала идеальную фигуру со стальным прессом в разных купальниках.

Первый вариант - раздельный купальник серо-голубого цвета. Верх имеет форму бандо (без бретелек) с металлической застежкой или декоративным элементом по центру груди, что создает эффект драпировки или сборки. А низ - это классические плавки с низкой посадкой.

Купальник смотрится достаточно минималистично и подчеркивает фигуру.

Минимализм, яркие цвета и акценты: какие купальники выбирают украинские знаменитости летом 2025

Санта Димопулос показала идеальную фигуру в купальнике (фото: instagram.com/santadimopulos)

Второй вариант - купальник темно-коричневого цвета.

Верхняя часть купальника представляет собой лиф-бандо или топ, который имеет интересный дизайн с тонкими бретельками, завязывающимися на шее и спускающимися по торсу, создавая декоративный элемент.

Нижняя часть - это классические плавки-бикини на завязках по бокам, что позволяет регулировать их размер.

Минимализм, яркие цвета и акценты: какие купальники выбирают украинские знаменитости летом 2025

Санта Димопулос (фото: instagram.com/santadimopulos)

Третий вариант - яркий купальник. Верхняя часть - это лиф желтого цвета, который имеет форму топа. Он выглядит довольно простым.

Нижняя часть - это плавки розового цвета. Это плавки-бикини со средней посадкой.

Минимализм, яркие цвета и акценты: какие купальники выбирают украинские знаменитости летом 2025

Санта Димопулос (фото: instagram.com/santadimopulos)

Настя Каменских

Популярная украинская певица Настя Каменских, которая сейчас живет на две страны - Украину и Испанию, показала жаркие фото в купальнике возле бассейна.

Верхняя часть купальника - это бюстгальтер-топ из ткани с декоративной текстурой (возможно, "жатка"), что создает интересный визуальный эффект.

Нижняя часть - это классические плавки-бикини с достаточно высоким вырезом на бедрах, что подчеркивает фигуру.

Образ дополняет большая соломенная шляпа с растрепанными краями, что придает вид непринужденности и пляжного шика.

Минимализм, яркие цвета и акценты: какие купальники выбирают украинские знаменитости летом 2025

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Екатерина Остапчук

Молодая жена телеведущего Владимира Остапчука Екатерина продемонстрировала на отдыхе тоже несколько моделей купальников. В ее коллекции как полностью закрытый черный купальник, так и открытые варианты белого и желтого оттенков.

Жена Остапчука показала купальники (фото: instagram.com/ostapchukkaterynaa)

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Для написания материала были использованы страницы в Instagram Алены Омаргалиевой, Санты Димопулос, Насти Каменских, Екатерины Остапчук.

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