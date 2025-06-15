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Міні-зима без снігу: як зміниться погода в Україні у найближчі десятиліття

Фото: Тепла зима у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко, Тетяна Веремєєва

В Україні вже помітні суттєві зміни клімату. Як змінюватиметься погода у найближчі роки, залежить від того, чи людство зменшуватиме викиди парникових газів.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла кандидат географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух.

Вона зазначає, якщо викиди і надалі зростатимуть через активне використання вугілля, нафти та газу, парниковий ефект посилиться. За таких сценаріїв до 2050 року середня температура в Україні може підвищитися на 2,5 градуси, а до кінця століття - на понад 4 градуси.

Це означає, що тривалість теплого періоду в році збільшиться майже на місяць уже до середини століття, а до кінця - майже на 50 днів. Зима скоротиться до кількох тижнів, а клімат, наприклад, у Харкові стане схожим на теперішній південних областей.

"За останні 30 років температура зросла на 1,5 градуса, і ми вже бачимо наслідки. Якщо тенденції не зміняться, міні-зима без снігу стане новою нормою", - пояснює Балабух.

Такий кліматичний тренд загрожує змінами у сільському господарстві, екосистемах і повсякденному житті українців, тож адаптація стає критично важливою вже сьогодні.

Раніше РБК-Україна писало, що літо 2025 року в Україні буде теплим і посушливим, особливо в липні та серпні. Середня температура прогнозується на 1-2°C вищою за норму. Однак точні довгострокові прогнози зробити складно через складність атмосферних і океанічних процесів - можна лише оцінити загальні тенденції.

Також ми розповідали про зростання ризику теплового стресу в українських містах через зміну клімату та хаотичну забудову без зелених зон. Найбільш уразливі великі міста з щільною забудовою, де температура може бути на 5°C вищою, ніж у передмісті. Відсутність парків, скверів і зелених дахів посилює проблему. Експерти закликають змінити будівельні норми, щоб зробити міста придатними для життя в умовах потепління.

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