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Міста, які "закипають": що таке ефект теплового острова і чим він небезпечний

Неділя 15 червня 2025 12:29
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Міста, які "закипають": що таке ефект теплового острова і чим він небезпечний Фото: Літня спека у місті (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва, Василина Копитко

В Україні зростає ризик теплового стресу в містах - через глобальне потепління та хаотичну забудову без зелених зон.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла кандидат географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух.

Кліматолог зазначає, що найбільше спека загрожує містам-мільйонникам. Там через ефект "міського острова тепла" температура може бути вищою на 5 і більше градусів, ніж у передмісті.

Хто під найбільшою загрозою

Найбільше під ударом - великі міста: Харків, Київ, Дніпро, Одеса, Львів, Запоріжжя, Донецьк. Також уразливі населені пункти з щільною забудовою та мінімумом зелені.

"Влітку спекотні періоди стають довшими, що підвищує смертність і навантаження на організм. А в містах без парків, скверів і дерев ситуація значно гірша", - пояснює кліматологиня.

Асфальт як джерело тепла і затоплень

На прикладі Києва експертка показує, як замість рішень - створюються нові проблеми. Майже при кожному супермаркеті - величезні наземні парковки, які вдень нагріваються і віддають тепло в повітря. А коли йдуть дощі - вся вода стікає з асфальту, але стоки не витримують навантаження, тож виникають підтоплення.

У Німеччині законом передбачено: великі будівлі повинні мати зелені дахи, які утримують дощову воду й зменшують навантаження на інфраструктуру. Такі рішення вже діють навіть у будівлі Бундестагу.

"Це приклад державної політики. А в нас - перед Верховною Радою просто заасфальтований майдан. Температура там значно вища, ніж у сусідньому Маріїнському парку", - наголошує Балабух.

Фахівці закликають до перегляду будівельних норм і створення зелених зон, які можуть реально зменшити рівень теплового навантаження. Інакше міста влітку ставатимуть усе менш придатними для комфортного життя.

Раніше РБК-Україна писало, що 2024 рік став найтеплішим в історії спостережень. В Україні глобальне потепління вже дає про себе знати: частішатимуть травневі заморозки, спекотні періоди, тропічні ночі та тепловий стрес у містах. Також зростає ризик пилових бур через знищення лісосмуг, особливо на півдні.

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