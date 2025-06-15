Мини-зима без снега: как изменится погода в Украине в ближайшие десятилетия

Она отмечает, если выбросы и в дальнейшем будут расти из-за активного использования угля, нефти и газа, парниковый эффект усилится. При таких сценариях к 2050 году средняя температура в Украине может повыситься на 2,5 градуса, а к концу века - более чем на 4 градуса.

Это означает, что продолжительность теплого периода в году увеличится почти на месяц уже к середине века, а к концу - почти на 50 дней. Зима сократится до нескольких недель, а климат, например, в Харькове станет похожим на нынешний южных областей.

"За последние 30 лет температура выросла на 1,5 градуса, и мы уже видим последствия. Если тенденции не изменятся, мини-зима без снега станет новой нормой", - объясняет Балабух.

Такой климатический тренд грозит изменениями в сельском хозяйстве, экосистемах и повседневной жизни украинцев, поэтому адаптация становится критически важной уже сегодня.