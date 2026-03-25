Міни, війська і ППО: Іран нарощує оборону острова Харг через загрозу операції США, - CNN

За словами кількох джерел, знайомих з оцінками американської розвідки, Іран останніми тижнями розставляє пастки, а також перекидає на острів Харг додатковий військовий персонал і засоби ППО.

Крім цього, Іран розставляє протипіхотні та протитанкові міни навколо острова, зокрема на береговій лінії, де війська США потенційно можуть здійснити десантну операцію, якщо президент США Дональд Трамп ухвалить рішення про її проведення.

CNN пише, що адміністрація Трампа розглядає можливість використання американських військ для захоплення цього острова як важеля тиску на іранців, щоб змусити їх знову відкрити Ормузьку протоку.

Видання пояснює, що хоч це крихітний острів на північному сході Перської затоки, але це життєво важливий економічний канал для Ірану, через який проходить приблизно 90% експорту країни.

Однак американські офіційні особи та військові експерти заявляють, що така наземна операція пов'язана зі значними ризиками, включно з великими втратами серед американських військовослужбовців.

Джерела кажуть, що острів має багаторівневу оборону, і останніми тижнями іранці перекинули туди додаткові зенітно-ракетні комплекси.

Одне з джерел кажуть, що деякі союзники президента США ставлять серйозні запитання щодо необхідності проведення подібної операції, оскільки успішне захоплення острова саме по собі не розв'яже проблем, пов'язаних з Ормузькою протокою і монополією Ірану на світовому енергетичному ринку.

Водночас ізраїльське джерело попередило про побоювання, що захоплення Харга може призвести до атак іранських безпілотників і переносних зенітно-ракетних комплексів, що спричинить загибель американських військових.

"Є надія, що вони не підуть на такий ризик і замість цього обстріляють нафтові родовища, але передбачити це неможливо", - додало джерело.