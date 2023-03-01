Міни, артилерія та міномети. Війська РФ знову обстріляли Сумську область

"Протягом дня росіяни здійснили обстріли 5 територіальних громад області: Новослобідської, Краснопільської, Есманської, Шалигинської, Білопільської. Було зафіксовано 31 "прильот". Також під час вечірньої повітряної тривоги, близько 19.00, працювала ППО", - йдеться у повідомленні.

Так, окупанти завдали ударів по:

Новослобідській громаді зі ствольної артилерії 152 мм. Було три "прильоти";

Шалигинській громаді з міномету 120 мм. Зафіксовано вісім "прильотів";

Есманьській громаді з міномету 120 мм. Було шість вибухів;

Білопільській громаді з міномету - чотири "прильоти".

Краснопільській громаді з мінометів. Також на територію громади росіяни скинули 10 мін.

"Без втрат та руйнувань", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше жителі Сумської області почули вибухи. Їхньою причиною була робота систем протиповітряної оборони.

Крім того, сьогодні окупанти завдали ракетного удару по об'єктах інфраструктури під Кременчуком.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.