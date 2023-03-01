Мины, артиллерия и минометы. Войска РФ вновь обстреляли Сумскую область

В среду, 1 марта, российские войска вновь обстреляли Сумскую область. Всего в регионе было зафиксировано 31 "прилет".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сумской ОВА в Telegram.
"В течение дня россияне совершили обстрелы 5 территориальных громад области: Новослободской, Краснопольской, Эсманской, Шалыгинской, Белопольской. Было зафиксировано 31 "прилет". Также во время вечерней воздушной тревоги, около 19.00, работала ПВО", - говорится в сообщении.
Так, оккупанты нанесли удары по:
"Без потерь и разрушений", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее жители Сумской области услышали взрывы. Их причиной была работа систем противовоздушной обороны.
Кроме того, сегодня оккупанты нанесли ракетный удар по объектам инфраструктуры под Кременчугом.
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