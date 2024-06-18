У Мінфіні запевнили, що всі видатки для переселенців збережуть у 2024 році

За даними відомства, у 2024 році в рамках соцвиплат майже 5 млн отримувачам спрямують 136,5 млрд гривень. Із цих коштів на допомогу для проживання переселенців буде виділено 57,6 млрд гривень. Це у 20 разів більше у порівнянні з витратами до початку повномасштабної війни.

За словами Єрмоличева, видатки на соцвиплати - другі за обсягом після видатків на оборону.

Він додав, що у 2024 році повністю забезпечили виплати всіх соціальних та гуманітарних видатків. Цього вдалося досягти завдяки зовнішньому фінансуванню.