Не всі переселенці. Хто з ВПО може отримати виплати та які суми: пояснення

Протягом 2023 року в Україні поступово скорочували категорії ВПО, яким надають фінансову допомогу на оплату житла. Під скорочення підпали деякі категорії і цього року. Водночас сума, яку виплачують переселенцям, не змінилася.

Хто з переселенців зараз може отримати гроші та про які суми йдеться, у коментарі РБК-Україна розповідає Олег Луців , керівник соціального напряму адвокації БФ “Право на Захист”.

Хто з ВПО може отримати допомогу: всі категорії

Допомога внутрішнім переселенцям на проживання – один з основних інструментів підтримки ВПО через війну. Зараз таку допомогу надають найбільш вразливим категоріям.

Для людей з інвалідністю та дітей ця сума становить 3000 гривень на місяць, а для інших ‒ 2000 гривень. Попри всі зміни, які були у виплатах ВПО торік, самі суми не змінювали, каже у коментарі РБК-Україна Олег Луців.

"Деякі категорії ВПО продовжать отримувати 3000 або 2000 гривень, як раніше", – пояснює він.

З іншого боку, починаючи з 1 березня цього року, поменшало пільгових категорій, яким цю допомогу надають. Виплати на проживання у розмірі 3 або 2 тисячі гривень зараз можуть отримати такі категорії переселенців:

пенсіонери, які отримують пенсію у розмірі менше 9444 гривні;

люди з інвалідністю першої та другої груп;

діти з інвалідністю;

діти-сироти а також діти, позбавлених батьківського піклування;

батьки, які виховують дітей до 14 років, які навчаються дистанційно і через це їхні батьки не можуть працювати.

У якості заохочення виплати також залишать тим переселенцям, які вже знайшли роботу, але мають менше 9400 гривень доходу на кожного члена сім’ї, додає експерт БФ "Право на Захист".

Як ВПО оформити виплати

Заявку на оформлення виплат ВПО можуть подати як онлайн, так і в офлайн-режимі.

Онлайн можна оформити в "Дії". Але візьміть до уваги, що дана послуга у застосунку "Дія" доступна лише для тих, хто раніше не мав статусу внутрішньо переміщеної особи. Офлайн можна обрати найближчий до вас відділ соцзахисту або ЦНАП, який надає послуги для ВПО. Знайти потрібний орган можна - за посиланням.

При особистому візиті до відповідного органу треба надати необхідні документи, вказати номер банківської карти та подати заяву на отримання допомоги.