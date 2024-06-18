В Минфине заверили, что все расходы для переселенцев сохранят в 2024 году

Кабинет министров Украины сохранит все расходы для переселенцев в 2024 году. Это касается выплат.
Об этом заявил заместитель министра финансов Украины Роман Ермоличев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.
По данным ведомства, в 2024 году в рамках соцвыплат почти 5 млн получателям направят 136,5 млрд гривен. Из этих средств на помощь для проживания переселенцев будет выделено 57,6 млрд гривен. Это в 20 раз больше по сравнению с расходами до начала полномасштабной войны.
По словам Ермоличева, расходы на соцвыплаты - вторые по объему после расходов на оборону.
Он добавил, что в 2024 году полностью обеспечили выплаты всех социальных и гуманитарных расходов. Этого удалось достичь благодаря внешнему финансированию.
Напомним, в Украине для части переселенцев предусмотрены выплаты от государства. Им оказывают помощь на проживание.
В 2023 году категории ВПЛ, которые могут получать выплаты, сократили. Более детально об этом - в материале РБК-Украина.
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