RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Минфине заверили, что все расходы для переселенцев сохранят в 2024 году

Фото: в Украине сохранят расходы для переселенцев в 2024 году (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Кабинет министров Украины сохранит все расходы для переселенцев в 2024 году. Это касается выплат.

Об этом заявил заместитель министра финансов Украины Роман Ермоличев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

По данным ведомства, в 2024 году в рамках соцвыплат почти 5 млн получателям направят 136,5 млрд гривен. Из этих средств на помощь для проживания переселенцев будет выделено 57,6 млрд гривен. Это в 20 раз больше по сравнению с расходами до начала полномасштабной войны. 

По словам Ермоличева, расходы на соцвыплаты - вторые по объему после расходов на оборону. 

Он добавил, что в 2024 году полностью обеспечили выплаты всех социальных и гуманитарных расходов. Этого удалось достичь благодаря внешнему финансированию.

 

Выплаты переселенцам

Напомним, в Украине для части переселенцев предусмотрены выплаты от государства. Им оказывают помощь на проживание.

В 2023 году категории ВПЛ, которые могут получать выплаты, сократили. Более детально об этом - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство финансов УкраиныВыплаты