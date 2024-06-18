У Мінфіні запевнили, що всі видатки для переселенців збережуть у 2024 році
Кабінет міністрів України збереже усі видатки для переселенців у 2024 році. Це стосується виплат.
Про це заявив заступник міністра фінансів України Роман Єрмоличев, повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Мінфіну.
За даними відомства, у 2024 році в рамках соцвиплат майже 5 млн отримувачам спрямують 136,5 млрд гривень. Із цих коштів на допомогу для проживання переселенців буде виділено 57,6 млрд гривень. Це у 20 разів більше у порівнянні з витратами до початку повномасштабної війни.
За словами Єрмоличева, видатки на соцвиплати - другі за обсягом після видатків на оборону.
Він додав, що у 2024 році повністю забезпечили виплати всіх соціальних та гуманітарних видатків. Цього вдалося досягти завдяки зовнішньому фінансуванню.
Виплати переселенцям
Нагадаємо, в Україні для частини переселенців передбачено виплати від держави. Їм надають допомогу на проживання.
У 2023 році категорії ВПО, які можуть отримувати виплати, скоротили. Більш детально про це - у матеріалі РБК-Україна.
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