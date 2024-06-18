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У Мінфіні запевнили, що всі видатки для переселенців збережуть у 2024 році

Київ, Вівторок 18 червня 2024 22:52
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У Мінфіні запевнили, що всі видатки для переселенців збережуть у 2024 році Фото: в Україні збережуть видатки для переселенців у 2024 році (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Кабінет міністрів України збереже усі видатки для переселенців у 2024 році. Це стосується виплат.

Про це заявив заступник міністра фінансів України Роман Єрмоличев, повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Мінфіну.

За даними відомства, у 2024 році в рамках соцвиплат майже 5 млн отримувачам спрямують 136,5 млрд гривень. Із цих коштів на допомогу для проживання переселенців буде виділено 57,6 млрд гривень. Це у 20 разів більше у порівнянні з витратами до початку повномасштабної війни.

За словами Єрмоличева, видатки на соцвиплати - другі за обсягом після видатків на оборону.

Він додав, що у 2024 році повністю забезпечили виплати всіх соціальних та гуманітарних видатків. Цього вдалося досягти завдяки зовнішньому фінансуванню.

Виплати переселенцям

Нагадаємо, в Україні для частини переселенців передбачено виплати від держави. Їм надають допомогу на проживання.

У 2023 році категорії ВПО, які можуть отримувати виплати, скоротили. Більш детально про це - у матеріалі РБК-Україна.

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