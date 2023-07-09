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У Мінфіні США застерегли Китай від надання Росії допомоги у війні проти України

Фото: міністр фінансів США Джанет Єллен (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Мінфіні США застерегли Китай від надання Росії допомоги у війні проти України чи сприянні в ухиленні від санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра фінансів США Джанет Єллен на прес-конференції в Пекіні.

Єллен під час зустрічей із китайськими офіційними особами обговорила, зокрема, війну Росії проти України.

Зв'язки Китаю та Росії

Китай став тісніше підтримувати зв'язки з РФ після початку повномасштабного вторгнення.Зокрема, Пекін відмовився приєднатися до санкцій, введених США проти країни-агресора.

Китай та Росія поділяють взаємний інтерес у тому, щоб кинути виклик домінуванню США у світовому порядку, адже їхні відносини з демократичними країнами стають дедалі напруженішими.

Зазначимо, що Росіян та Китай домовились про спільні військові навчання, які можуть відбутися вже цього року.

До того ж, Китай має вплив на РФ. Зокрема, лідер Китаю Сі Цзіньпін особисто застеріг російського диктатора Володимира Путіна від ядерного удару по Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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