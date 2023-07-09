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В Минфине США предостерегли Китай от оказания России помощи в войне против Украины

Фото: министр финансов США Джанет Йеллен (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В Минфине США предостерегли Китай от предоставления России помощи в войне против Украины или содействия в уклонении от санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра финансов США Джанет Йеллен на пресс-конференции в Пекине.

Еллен в ходе встреч с китайскими официальными лицами обсудила, в частности, войну России против Украины.

Связи Китая и России

Китай стал теснее поддерживать связи с РФ после начала полномасштабного вторжения. В частности, Пекин отказался присоединиться к санкциям, введенным США против страны-агрессора.

Китай и Россия разделяют взаимный интерес в том, чтобы бросить вызов доминированию США в мировом порядке, ведь их отношения с демократическими странами становятся все более напряженными.

Отметим, что Россиян и Китай договорились о совместных военных учениях, которые могут состояться уже в этом году.

К тому же, Китай имеет влияние на РФ. В частности, лидер Китая Си Цзиньпин лично предостерег российского диктатора Владимира Путина от ядерного удара по Украине.

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