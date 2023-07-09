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У Мінфіні США застерегли Китай від надання Росії допомоги у війні проти України

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Неділя 09 липня 2023 09:49
У Мінфіні США застерегли Китай від надання Росії допомоги у війні проти України Фото: міністр фінансів США Джанет Єллен (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Мінфіні США застерегли Китай від надання Росії допомоги у війні проти України чи сприянні в ухиленні від санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра фінансів США Джанет Єллен на прес-конференції в Пекіні.

Єллен під час зустрічей із китайськими офіційними особами обговорила, зокрема, війну Росії проти України.

"Я також наголосила на важливості припинення жорстокої та незаконної війни Росії проти України", - сказала вона.

Міністр фінансів США зазначила, що країна продовжує стежити за внутрішньою ситуацією в Росії. Вона також підкреслила, що підтримка України США не зміниться.

"І я повідомила, що важливо, щоб китайські фірми уникали надання Росії матеріальної підтримки або допомоги в ухиленні від санкцій", - додала вона.

Зв'язки Китаю та Росії

Китай став тісніше підтримувати зв'язки з РФ після початку повномасштабного вторгнення.Зокрема, Пекін відмовився приєднатися до санкцій, введених США проти країни-агресора.

Китай та Росія поділяють взаємний інтерес у тому, щоб кинути виклик домінуванню США у світовому порядку, адже їхні відносини з демократичними країнами стають дедалі напруженішими.

Зазначимо, що Росіян та Китай домовились про спільні військові навчання, які можуть відбутися вже цього року.

До того ж, Китай має вплив на РФ. Зокрема, лідер Китаю Сі Цзіньпін особисто застеріг російського диктатора Володимира Путіна від ядерного удару по Україні.

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