У Мінфіні США розповіли про уповільнення фінансових потоків РФ через загрозу санкцій

Погроза влади Сполучених Штатів Америки (США) застосувати санкції до іноземних фінансових установ суттєво змінила фінансові потоки між Росією та такими країнами, як Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) та Казахстан. Такі фіноперації уповільнилися.

Про це заявив заступник міністра фінансів США Воллі Адейемо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За словами американського чиновника, отримані Мінфіном дані, зокрема звіти фінансових установ, свідчать про зниження руху коштів після того, як Вашингтон у грудні минулого року видав указ, який погрожував санкціями фінансовим установам третіх країн через допомогу Росії обходити західні санкції, запроваджені через широкомасштабну військову агресію проти України.

"У даних, які я бачу, я бачу значну різницю з точки зору фінансових потоків, які були транзакціями... потенційно заблокованими установами. І я чув про це також від деяких спостерігачів, які перебувають в інституціях... що вони дотримуються більш обережного підходу щодо ведення будь-яких справ з Росією, а це саме те, чого ми хотіли", - розповів Адейемо.

У публікації зазначається, що раніше погроза США застосувати санкції до фінансових компаній, які ведуть бізнес з РФ, призвела до "охолодження" турецько-російської торгівлі, порушивши або уповільнивши деякі платежі як за імпортовану нафту, так і за турецький експорт, за даними семи джерел, обізнаних із цим питанням.

Виконавчий указ Вашингтона прямо не націлений на енергетику, проте він ускладнив деякі платежі Туреччини за російську сиру нафту, а також платежі РФ за ширший спектр турецького експорту, повідомили джерела агентства.

Санкції через допомогу РФ обходити введені обмеження

Нагадаємо, два роки тому США та країни-союзники наклали численні санкції на РФ через повномасштабне вторгення в Україну, і відтоді держави Заходу намагаються перешкодити Кремлю обійти ці заходи.

Штати неодноразово застерігали компанії від допомоги Москві в ухиленні від санкцій і націлили на фірми в Об’єднаних Арабських Еміратах, Туреччині та Китаї.

Високопоставлені чиновники США також відвідали Туреччину, ОАЕ та інші країни, щоб попередити, що компанії можуть втратити доступ до ринків "Великої сімки", якщо вони будуть вести справи з компаніями, які підпадають під обмеження США.

Оголошений у Штатах наприкінці минулого року виконавчий наказ не включав загальний поріг, який карав лише фірми, якщо вони свідомо брали участь у транзакціях від імені тих, хто потрапив під санкції США або був прив'язаний до російської військово-промислової бази, створюючи для них навіть ризик бути відрізаними від фінансової системи США.

РФ продовжує обходити санкції

Нещодавно Politico писало, що незважаючи на санкції щодо російської нафти, країна-агресор у 2023 році заробила 1 млрд євро від купівлі пального Європейським союзом.

Також ЗМІ повідомляли, що італійська компанія Beretta досі імпортує в Росію стрілецьку зброю через власну "дочку" та компанії збройового барона Михайла Хубутії.

А в Чехії заявляли, що російські спецслужби, як і раніше, активні в Європі, вони допомагають обходити санкції Європейського союзу.

Раніше повідомлялося, що за даними Bloomberg, Росія купує в Євросоюзі збройові технології на десятки мільйонів євро, незважаючи на введені проти Кремля санкції.