В Минфине США рассказали о замедлении финансовых потоков России из-за угрозы санкций

Угроза властей Соединенных Штатов Америки (США) применить санкции к иностранным финансовым учреждениям существенно изменила финансовые потоки между Россией и такими странами, как Турция, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Казахстан. Такие финоперации замедлились.

Об этом заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По словам американского чиновника, полученные Минфином данные, в том числе отчеты финансовых учреждений, свидетельствуют о снижении движения средств после того, как Вашингтон в декабре прошлого года издал указ, угрожавший санкциями финансовым учреждениям третьих стран из-за помощи России обходить западные санкции, введенные из-за широкомасштабной военной агрессии против Украины.

"В данных, которые я вижу, я вижу значительную разницу с точки зрения финансовых потоков, которые были транзакциями... потенциально заблокированными учреждениями. И я слышал об этом также от некоторых наблюдателей, находящихся в институтах... что они соблюдают более осторожного подхода к ведению любых дел с Россией, а это именно то, чего мы хотели", - рассказал Адейемо.

В публикации отмечается, что ранее угроза США применить санкции к финансовым компаниям, ведущим бизнес с РФ, привела к "охлаждению" турецко-российской торговли, нарушив или замедлив некоторые платежи как за импортируемую нефть, так и за турецкий экспорт, по данным семи источников. , осведомленных по этому вопросу.

Исполнительный указ Вашингтона прямо не нацелен на энергетику, однако осложнил некоторые платежи Турции за российскую сырую нефть, а также платежи РФ за более широкий спектр турецкого экспорта, сообщили источники агентства.

Санкции за помощь РФ обходить введенные ограничения

Напомним, два года назад США и страны-союзники наложили многочисленные санкции в РФ из-за полномасштабного вторжения в Украину, и с тех пор государства Запада пытаются помешать Кремлю обойти эти меры.

Штаты неоднократно предостерегали компании от помощи Москве в уклонении от санкций и нацелили на фирмы в Объединенных Арабских Эмиратах, Турции и Китае.

Высокопоставленные чиновники США также посетили Турцию, ОАЭ и другие страны, чтобы предупредить, что компании могут лишиться доступа к рынкам "Большой семерки", если они будут вести дела с компаниями, подпадающими под ограничения США.

Объявленный в Штатах в конце прошлого года исполнительный указ не включал общий порог, который наказывал только фирмы, если они сознательно участвовали в транзакциях от имени попавших под санкции США или привязанных к российской военно-промышленной базе, создавая для них даже риск быть отрезанным от финансовой системы США.

РФ продолжает обходить санкции

Недавно Politico писало, что, несмотря на санкции в отношении российской нефти, страна-агрессор в 2023 году заработала 1 млрд евро от покупки горючего Европейским союзом.

Также СМИ сообщали, что итальянская компания Beretta до сих пор импортирует в Россию стрелковое оружие из-за собственной "дочки" и компании оружейного барона Михаила Хубутии.

А в Чехии заявляли, что российские спецслужбы по-прежнему активны в Европе, они помогают обходить санкции Европейского союза.

Ранее сообщалось, что по данным Bloomberg, Россия покупает в Евросоюзе оружейные технологии на десятки миллионов евро, несмотря на введенные против Кремля санкции.