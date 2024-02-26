Росія закупила збройові технології ЄС на десятки мільйонів євро, - Bloomberg

Росія купує в ЄС збройові технології на десятки мільйонів євро, незважаючи на введені проти Кремля санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Чиновники, пов'язані з цим питанням, запевняють, що члени ЄС все ще роблять недостатньо, щоб завадити Росії заволодіти підсанкційними технологіями для використання у зброї.

"Десятки мільйонів євро торгівлі забороненими чутливими товарами продовжують надходити з самого блоку, незважаючи на численні раунди санкцій", - йдеться в матеріалі.

Також наголошується, що майже чверть так званих високопріоритетних товарів на суму 450 мільйонів євро, що надійшли в Росію за перші дев'ять місяців минулого року, було відправлено безпосередньо з Європи.

Хто допомагає РФ обходити санкції

Bloomberg пише, що Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати, Сербія і Китай залишаються серед країн, що беруть участь у торгівлі в обхід санкцій ЄС, а також сусідні з Росією держави, включно з Узбекистаном, Казахстаном, Киргизстаном і Вірменією.

Хоча дані показують, що пряма офіційна торгівля ЄС з Росією чутливими товарами обвалилася після початку війни, експорт цих товарів з блоку до третіх країн різко збільшився, щоб повністю заповнити цю прогалину.

Євросоюз хоче посилити контроль за дотриманням союзом санкцій

Останніми місяцями ЄС і його союзники зосередили більшу частину своєї роботи щодо забезпечення дотримання санкцій на списку загальних пріоритетних питань.

Вони охоплюють десятки деталей, компонентів і передових технологій, як-от напівпровідники та електроніка, які були виявлені в ракетах та інших військових системах, використовуваних Росією проти України, або необхідні для їхнього виробництва.

Дії блоку щодо забезпечення дотримання санкцій включали експортні обмеження для компаній у третіх країнах, а також дипломатичні зусилля в цих країнах із проханням обмежити реекспорт до Росії.

Як ще товари можуть потрапляти у РФ

Поставки складно відстежити, оскільки в них регулярно беруть участь мережі кількох продавців, а іноді й перепродавців, які можуть купувати старі запаси.

Однак внутрішня оцінка ЄС передбачає, що частина торгівлі відбувається всередині блоку. За словами чиновників, держави-члени, які несуть відповідальність за дотримання санкцій, і компанії, свідомо чи неусвідомлено, роблять занадто мало, щоб зупинити це.

За словами одного чиновника, дані також свідчать про те, що дочірні компанії та субпідрядники деяких європейських фірм, які працюють за кордоном, виробляють товари, що підпадають під санкції, і експортують їх до Росії.

Правила ЄС допускають деякі винятки для експорту в Росію так званих товарів подвійного призначення з причин, пов'язаних з гуманітарними потребами, надзвичайними ситуаціями в галузі охорони здоров'я, стихійними лихами і медичним використанням.

Росія продовжує обходити санкції

Нещодавно Politico писало, що незважаючи на санкції щодо російської нафти, країна-агресор у 2023 році заробила 1 млрд євро від купівлі пального Європейським союзом.

Також ЗМІ повідомляли, що італійська компанія Beretta досі імпортує в Росію стрілецьку зброю через власну "дочку" та компанії збройового барона Михайла Хубутії.

А в Чехії заявляли, що російські спецслужби, як і раніше, активні в Європі, вони допомагають обходити санкції Європейського союзу.