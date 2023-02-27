У Мінфіні США пояснили, якою буде стратегія санкцій проти РФ цього року

"Оскільки ви бачили наші нові дії минулого тижня, ми не відпочинемо, поки війна не закінчиться", - зазначила міністр.

За її словами, центральною частиною стратегії США в 2023 році буде спроба завадити Росії ухилитися від запроваджених санкцій.

"Ми покращимо координацію з нашими союзниками. Ми орієнтуємось на товари подвійного призначення, які Росія переробляє та використовує для своїх військових зусиль. І ми підвищимо тиск на компанії та юрисдикції, які сприяють в ухиленні від санкцій", - пояснила Єллен.

За її словами, США не вагаються використовувати свої органи влади для покарання суб'єктів, які допомагають РФ ухилитися від вже запроваджених санкцій.