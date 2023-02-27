В Минфине США объяснили, какой будет стратегия санкций против РФ в этом году

США в 2023 году будет пытаться помешать России уклоняться от введенных против нее санкций.
Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов США.
"Поскольку вы видели наши новые действия на прошлой неделе, мы не отдохнем, пока война не закончится", - отметила министр.
По ее словам, центральной частью стратегии США в 2023 году будет попытка помешать России уклониться от введенных санкций.
"Мы улучшим координацию с нашими союзниками. Мы ориентируемся на товары двойного назначения, которые Россия перерабатывает и использует для своих военных усилий. И мы повысим давление на компании и юрисдикции, способствующие уклонению от санкций", - пояснила Йеллен.
По ее словам, США не затрудняются использовать свои органы власти для наказания субъектов, помогающих РФ уклониться от уже введенных санкций.
Напомним, что в пятницу, 24 февраля, Соединенные Штаты Америки ввели новый пакет санкций против РФ. Под ограничения попали 22 физических и 83 юридических лица.
В начале февраля Министерство финансов США ввело новые санкции в отношении государства-агрессора России. В подсанкционный список попал ряд физических и юридических лиц.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.