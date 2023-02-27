У Мінфіні США пояснили, якою буде стратегія санкцій проти РФ цього року
США у 2023 році буде намагатись завадити Росії ухилятись від запроваджених проти неї санкцій.
Про це заявила міністр фінансів США Джанет Єллен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства фінансів США.
"Оскільки ви бачили наші нові дії минулого тижня, ми не відпочинемо, поки війна не закінчиться", - зазначила міністр.
За її словами, центральною частиною стратегії США в 2023 році буде спроба завадити Росії ухилитися від запроваджених санкцій.
"Ми покращимо координацію з нашими союзниками. Ми орієнтуємось на товари подвійного призначення, які Росія переробляє та використовує для своїх військових зусиль. І ми підвищимо тиск на компанії та юрисдикції, які сприяють в ухиленні від санкцій", - пояснила Єллен.
За її словами, США не вагаються використовувати свої органи влади для покарання суб'єктів, які допомагають РФ ухилитися від вже запроваджених санкцій.
Нагадаємо, що у п'ятницю, 24 лютого, Сполучені Штати Америки запровадили новий пакет санкцій проти РФ. Під обмеження потрапили 22 фізичні та 83 юридичні особи.
На початку лютого Міністерство фінансів США ввело нові санкції у відношенні держави-агресора Росії. У підсанкційний список потрапив ряд фізичних та юридичних осіб.
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