В Минфине США объяснили, какой будет стратегия санкций против РФ в этом году

США в 2023 году будет пытаться помешать России уклоняться от введенных против нее санкций.

Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов США .

"Поскольку вы видели наши новые действия на прошлой неделе, мы не отдохнем, пока война не закончится", - отметила министр.

По ее словам, центральной частью стратегии США в 2023 году будет попытка помешать России уклониться от введенных санкций.

"Мы улучшим координацию с нашими союзниками. Мы ориентируемся на товары двойного назначения, которые Россия перерабатывает и использует для своих военных усилий. И мы повысим давление на компании и юрисдикции, способствующие уклонению от санкций", - пояснила Йеллен.

По ее словам, США не затрудняются использовать свои органы власти для наказания субъектов, помогающих РФ уклониться от уже введенных санкций.