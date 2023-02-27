ua ru
Пн, 27 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Минфине США объяснили, какой будет стратегия санкций против РФ в этом году

Новина українською →
Понедельник 27 февраля 2023 19:32
В Минфине США объяснили, какой будет стратегия санкций против РФ в этом году Фото: министр финансов США Джанет Йеллен (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

США в 2023 году будет пытаться помешать России уклоняться от введенных против нее санкций.

Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов США.

"Поскольку вы видели наши новые действия на прошлой неделе, мы не отдохнем, пока война не закончится", - отметила министр.

По ее словам, центральной частью стратегии США в 2023 году будет попытка помешать России уклониться от введенных санкций.

"Мы улучшим координацию с нашими союзниками. Мы ориентируемся на товары двойного назначения, которые Россия перерабатывает и использует для своих военных усилий. И мы повысим давление на компании и юрисдикции, способствующие уклонению от санкций", - пояснила Йеллен.

По ее словам, США не затрудняются использовать свои органы власти для наказания субъектов, помогающих РФ уклониться от уже введенных санкций.

Напомним, что в пятницу, 24 февраля, Соединенные Штаты Америки ввели новый пакет санкций против РФ. Под ограничения попали 22 физических и 83 юридических лица.

В начале февраля Министерство финансов США ввело новые санкции в отношении государства-агрессора России. В подсанкционный список попал ряд физических и юридических лиц.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Санкции против России
NEWS
Ситуация сложная: Маляр рассказала об обстановке на Донбассе и потерях врага
Ситуация сложная: Маляр рассказала об обстановке на Донбассе и потерях врага
DAILY
Изменит ли Россия тактику обстрелов и что ей мешает применить "сирийский сценарий"
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Изменит ли Россия тактику обстрелов и что ей мешает применить "сирийский сценарий"