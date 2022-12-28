У Мінфіні проти податкової реформи зі зниженням ставок. Є ризик втрат доходів бюджету

Податкова реформа зі зниженням ставок зараз матиме негативні наслідки для бюджету. Тому Мінфін не підтримує реформу "10-10-10", яку пропонує заступник голови ОП Ростислав Шурма.

"Наслідки очевидні для нас, і досвід інших країн показує, що цього краще не робити… Це вже було, це вже проходили, наслідки очевидні, в тому числі для України, і в Україні це вже було", - сказав міністр.

Марченко нагадав, що кілька років тому зниження ставки ЄСВ призвело лише до падіння доходів бюджету.

"Ніякої детенізації не відбувалося, ніякого розвитку бізнесу не відбувалося. А я б краще волів спілкуватися з пропозиціями, які б формували розвиткові речі. Яким чином зробити так, щоб ролі держави в діяльності бізнесу було менше", - вважає міністр.

На його думку, може скластися ситуація, що післявоєнній Україні буде потрібна абсолютно протилежна реформа ніж та, яку широко обговорюють зараз.

"І я не впевнений, що ми зараз будемо готові про це говорити. Тому що я не знаю, яку післявоєнну країну ми отримаємо, умовно кажучи, скільки власного ресурсу у нас при цьому буде, щоб країна жила і розвивалася", - додав він.