У Мінфіні назвали терміни отримання траншу МВФ: скільки виділять Україні

Коли Україна отримає кошти МВФ

Перший перегляд програми Міжнародного валютного фонду для України заплановано на червень.

У разі успішного проходження етапу держава зможе розраховувати на отримання близько 686 млн дол.

Ідеться про програму Extended Fund Facility, розраховану на період із 2026 по 2029 роки. Загальний обсяг фінансування за нею становить 8,1 млрд дол.

Умови співпраці та реформи

"Українська сторона підтвердила прихильність реалізації реформ у рамках співпраці з Міжнародним валютним фондом, зокрема, для забезпечення макрофінансової стабільності держави в умовах війни", - ідеться в повідомленні.

У відомстві підкреслюють, що виконання зобов'язань у рамках програми є ключовою умовою для подальшого отримання фінансової підтримки.

Дефіцит бюджету та потреби країни

Згідно з оцінками Мінфіну, загальний дефіцит державного бюджету на 2026-2029 роки становить близько 136,5 млрд дол.

"Тільки у 2026 році Україна потребує близько 52 млрд доларів США міжнародної допомоги для підтримки макроекономічної стабільності та відновлення критичної інфраструктури", - пише Мінфін.

Переговори зі Світовим банком

Крім того, Сергій Марченко провів зустріч із віцепрезидентом Світового банку у справах Європи та Центральної Азії Антонеллою Бассані.

За підсумками переговорів сторони визначили, що ключовим напрямом співпраці у 2026 році стане забезпечення бюджетної стійкості.

Особливу увагу планується приділити реалізації реформ у рамках програми Development Policy Operation (DPO).