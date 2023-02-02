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У Мінфіні назвали терміни, коли слід очікувати фінансування від МВФ

Фото: міністр фінансів Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Україна розраховує, що фінансування за новою програмою Міжнародного валютного фонду почнеться в другому кварталі 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра фінансів Сергія Марченко на пленарному засіданні під час візиту Колегії Єврокомісії.

За його словами, Україна вже отримала макрофінансову допомогу ЄС у розмірі 18 млрд євро та 9,9 млрд дол від США. Однак в українському бюджеті лишається дифіцит на суму приблизно в 10 мільярдів доларів.

"Ми сподіваємося, що успішна реалізація Моніторингової Програми відкриє шлях до повноцінної нової програми з МВФ із відповідним фінансуванням з другого кварталу поточного року. Це допоможе нам закрити розрив, що залишився", - зазначив Марченко.

Міністр зауважив, що для України залишається життєво необхідною зовнішня підтримка. При цьому забезпечення стабільного виконання держбюджету є ключовим для збереження країни та протистояння агресору.

Про те, який обсяг коштів необхідний Україні, читайте у матеріалі РБК-Україна "Чи вистачить Україні грошей? За рахунок чого країна житиме і хто їй допоможе у 2023 році".

Восени 2022 року РБК-Україна повідомляло, що МВФ незабаром може запустити моніторингову програму для України, але не поспішає із фінансуванням країни. Експерти ж упевнені, що гроші - це питання часу. Докладніше про переговори з кредитором - у матеріалі РБК-Україна.

Крім того, ми писали, що Нацбанк України прогнозує зростання ВВП України у 2023 році на 0,3%. У жовтні НБУ прогнозував зростання на 4,0%.

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