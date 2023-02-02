RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Минфине назвали сроки, когда следует ожидать финансирования от МВФ

Фото: министр финансов Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Украина рассчитывает, что финансирование по новой программе Международного валютного фонда начнётся во втором квартале 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министра финансов Сергея Марченко на пленарном заседании во время визита Коллегии Еврокомиссии.

По его словам, Украина уже получила макрофинансовую помощь ЕС в размере 18 млрд евро и 9,9 млрд долл. от США. Однако в украинском бюджете остается дифицит на сумму около 10 миллиардов долларов.

"Мы надеемся, что успешная реализация Мониторинговой Программы откроет путь к полноценной новой программе с МВФ с соответствующим финансированием со второго квартала текущего года. Это поможет нам закрыть оставшийся разрыв", - отметил Марченко.

Министр отметил, что для Украины остается жизненно необходимой внешняя поддержка. При этом обеспечение стабильного выполнения госбюджета является ключевым для сохранения страны и противостояния агрессору.

О том, какой объем средств необходим Украине, читайте в материале РБК-Украина "Хватит ли Украине денег? За счет чего страна будет жить и кто ей поможет в 2023 году".

Осенью 2022 года РБК-Украина сообщало, что МВФ вскоре может запустить мониторинговую программу для Украины, но не торопится с финансированием страны. Эксперты же уверены, что деньги - это вопрос времени. Подробнее о переговорах с кредитором - в материале РБК-Украина.

Кроме того, мы писали, что Нацбанк прогнозирует рост ВВП Украины в 2023 году на 0,3%. В октябре НБУ прогнозировал рост на 4,0%.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство финансов УкраиныМВФГосбюджет