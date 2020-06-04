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В Минфине заявили, что Украина прошла кризис в экономике

Новости » Экономика     04.06.2020 - 23:58
В Минфине заявили, что Украина прошла кризис в экономике
Фото: Сергей Марченко (РБК-Украина)

По состоянию на май зафиксировано 100% исполнения бюджета

Украиной пройден кризисный этап в экономике. Это дает основания ожидать, что государственный бюджет на 2020 год будет выполнен.

Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в эфире "Право на владу" на канале 1+1.

По его словам, в мае в министерстве уже зафиксировали выполнение общего фонда государственного бюджета на 100%.

"Мы уверенно смотрим в будущее... Сейчас есть все основания считать, что мы прошли кризисный этап в экономике. Я надеюсь, что июнь-месяц будет больше в плане наполнения бюджета. У нас есть все основания говорить, что бюджет этого года будет выполнен. Мы имеем возможность поднять экономическую динамику до конца года", - подчеркнул Марченко.

Напомним, в той же программе министр финансов Марченко отметил, что его ведомство не планирует вносить дополнительные изменения в государственный бюджет в случае новых волн коронавирус.

Как писало РБК-Украина ранее, Марченко не исключал возможность еще одного пересмотра госбюджета-2020.

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Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новости Украины Министерство финансов Украиныбюджеткризис
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