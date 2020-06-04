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У Мінфіні заявили, що Україна пройшла кризу в економіці

Новини » Економіка     04.06.2020 - 23:58
У Мінфіні заявили, що Україна пройшла кризу в економіці
Фото: Сергій Марченко (РБК-Україна)

Станом на травень зафіксовано 100% виконання бюджету

Україною пройдено кризовий етап в економіці. Це дає підстави очікувати, що державний бюджет на 2020 рік буде виконаний.

Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко в ефірі "Право на владу" на каналі 1+1.

За його словами, у травні в міністерстві вже зафіксували виконання загального фонду державного бюджету на 100%.

"Ми впевнено дивимось в майбутнє... Зараз є всі підстави вважати, що ми пройшли кризовий етап в економіці. Я сподіваюсь, що червень-місяць буде більший в плані наповнень бюджету. У нас є всі підстави казати, що бюджет цього року буде виконаний. Ми маємо можливість підняти економічну динаміку до кінця року", - підкреслив Марченко.

Нагадаємо, в тій же програмі міністр фінансів Марченко зазначив, що його відомство не планує вносити додаткові зміни до державного бюджету в разі нових хвиль коронавірусу.

Як писало РБК-Україна раніше, Марченко не виключав можливість ще одного перегляду держбюджету-2020.

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Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новини України Міністерство фінансів Українибюджеткризис
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