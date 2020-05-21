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Минфин не исключает возможность пересмотра бюджета-2020

Новости » Политика     21.05.2020 - 14:42
Минфин не исключает возможность пересмотра бюджета-2020
Фото: Сергей Марченко (mof.gov.ua)

Бюджет будут пересматривать, исходя из ситуации с коронавирусом

Государственный бюджет Украины на 2020 год может быть пересмотрен. Изменения могут быть внесены, исходя из ситуации с коронавирусом.

Об этом в интервью одному из изданий заявил министр финансов Сергей Марченко, передает правительственный портал.

По его словам, не исключен вариант пересмотра бюджета в ту или иную сторону.

"Ведь бюджет верстался в марте и что нас ждет до сентября, в четвертом квартале - сложно предсказать. Это может быть как некий позитивный сценарий, когда необходимо будет увеличивать доходы, если мы будем видеть, что у нас пошел хороший тренд. По негативному сценарию я бы сейчас не шел, нет оснований", - отметил Марченко.

Он уточнил, что на сегодня Украина, как и другие страны мира, исходит из ситуации с пандемией коронавируса и карантинных ограничений.

"Может быть вторая волна, третья (коронавируса, - ред.) ... Правительство идет на адаптивный карантин, когда можно будет локально его останавливать. Грубо говоря, я бы не делал прогнозы, что вот уже все будет хорошо. Но о плохом думать точно не нужно", - добавил министр.

Напомним, ранее сообщалось, что Минфин занял еще 21 млрд гривен для покрытия дефицита госбюджета. По данным Казначейства, доходы бюджета Украины за апрель 2020 года составили 103,9 млрд гривен, что на 11,6% или на 13,6 млрд гривен меньше плана (117,6 млрд гривен).

Отметим, большой пересмотр бюджета-2020 был вызван эпидемией COVID-19 и получил название бюджета чрезвычайной ситуации. В рамках него были перенаправлены средства на медицинскую сферу, доплату медикам, а также на помощь бизнесу, который пострадал от карантина.

Автор: Иван Петров

Теги Новости Украины бюджетпересмотрКоронавирус
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