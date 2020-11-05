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В Минфине не видят риска существенной девальвации до конца года

Киев, Четверг 05 ноября 2020 18:33
В Минфине не видят риска существенной девальвации до конца года
Фото: Сергей Марченко (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр финансов Сергей Марченко не видит риска существенной девальвации гривны до конца 2020 года. По его словам, сейчас отсутствуют фундаментальные макроэкономические факторы для этого.

Об этом министр финансов рассказал в интервью "Минфину".

Марченко отметил, что в министерстве не боятся колебаний обменного курса гривны к доллару. Он добавил, что курс гривны к доллару является исключительно техническим показателем для расчетов бюджетных показателей в Минфине.

"Но опять же, учитывая трудно предсказуемый глобальный эффект для экономики вследствие распространения пандемии COVID-19, прогнозировать значение высоковолатильных показателей достаточно сложно", - добавил министр.

Напомним, сегодня стало известно, какой курс гривны к доллару планируют заложить в государственном бюджете на 2021 год.

Также РБК-Украина писало, что на фоне президентских выборов в США курс доллара продолжает падать второй день подряд после двухлетнего максимума.

В то же время курс евро перешел к росту. По сравнению с предыдущим днем курс евро поднялся на 15 копеек.

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Новости Украины Финансы Министерство финансов Украиныдевальвация гривны

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