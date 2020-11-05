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У Мінфіні не бачать ризику суттєвої девальвації до кінця року

Київ, Четвер 05 листопада 2020 18:33
У Мінфіні не бачать ризику суттєвої девальвації до кінця року
Фото: Сергій Марченко (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр фінансів Сергій Марченко не бачить ризику суттєвої девальвації гривні до кінця 2020 року. За його словами, зараз відсутні фундаментальні макроекономічні чинники для цього.

Про це міністр фінансів розповів в інтерв'ю "Мінфіну".

Марченко зазначив, що в міністерстві не бояться коливань обмінного курсу гривні до долару. Він додав, що курс гривні до долара є виключно технічним показником для розрахунків бюджетних показників у Мінфіні.

"Але знову ж таки, з огляду на важко передбачуваний глобальний ефект для економіки внаслідок поширення пандемії COVID-19, прогнозувати значення високоволатильних показників доволі складно", - додав міністр.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, який курс гривні до долара планують закласти в державному бюджеті на 2021 рік.

Також РБК-Україна писало, що на тлі президентських виборів в США курс долара продовжує падати другий день поспіль після дворічного максимуму.

Водночас курс євро перейшов до зростання. У порівнянні з попереднім днем курс євро піднявся на 15 копійок.

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