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У Мінфіні не бачать необхідності додатково змінювати бюджет через карантин

Новини » Коронавірус     04.06.2020 - 22:41
У Мінфіні не бачать необхідності додатково змінювати бюджет через карантин
Фото: Сергій Марченко (РБК-Україна)

Марченко вважає, що Україна зможе пройти і другу, і третю хвилю коронавіруса

Міністерство фінансів не планує вносити додаткові зміни в державний бюджет у разі нових хвиль коронавірусу. За словами глави Мінфіну Сергія Марченка, Україні достатньо тих кроків, які були прийняті раніше.

Про це Марченко заявив під час програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".

"Я не можу прогнозувати карантин. На сьогоднішній момент всіх кроків і заходів більш ніж достатньо, щоб пройти і другу, і третю хвилю карантину. Я не бачу ніяких фінансових потреб додатково змінювати бюджет або вчиняти якісь інші кроки", - сказав Марченко.

Зазначимо, перегляд бюджету на 2020 рік був пов'язаний з епідемією COVID-19 і отримав назву бюджету надзвичайної ситуації. Зокрема, були перенаправлені кошти на медичну сферу, доплату медикам та допомога бізнесу, постраждалому від карантину.

Нагадаємо, у середині травня Мінфін позичив ще 21 млрд гривень для покриття дефіциту держбюджету - тільки за квітень доходи України склали на 13,6 млрд гривень менше плану.

Також РБК-Україна писало, що раніше Марченко не виключав можливість ще одного перегляду держбюджету-2020.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України Міністерство фінансів УкраїникарантинБюджет 2020
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