В Мінфіні США розказали, як країни-імпортери іранської нафти можуть уникнути штрафних санкцій

За словами Мнучина, уникнути штрафних санкцій можливо у разі "значного скорочення" закупівель

Країни, які продовжують імпортувати іранську нафту, зможуть уникнути штрафних санкцій у разі "значного скорочення" закупівель. Про це заявив міністр фінансів Сполучених Штатів Америки (США) Стівен Мнучин, передає "Радіо Свобода".

За словами Мнучина, Вашингтон дав зрозуміти союзникам: "якщо є конкретні ситуації, ми можемо вислухати".

"Ми прагнемо, щоб люди (країни – ред.) знизили закупівлі нафти до нуля, але в деяких випадках, якщо вони не зможуть це зробити, ми розглянемо винятки", - відзначив він.

Зазначимо, за угодою з США, Францією, Німеччиною, Великобританією, Росією і Китаєм Іран суворо обмежив потужності зі збагачення урану, щоб запевнити держави в тому, що він не використовується для розробки ядерних бомб.

В обмін Іран отримав послаблення санкцій, більшість з яких були скасовані у січні 2016 року.

Вашингтон оголосив про вихід США з угоди. Згодом США розширили персональні санкції проти Ірану. Іран вирішив відновити збагачення урану у великих масштабах.

В свою чергу, заступник міністра закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що уряд Ірану чекає, що Європа представить пакет пропозицій для збереження ядерної угоди до кінця липня 2018 року.

Як повідомлялося, США попросили ряд країн ОПЕК наростити видобуток нафти на 1 млн барелів на день.

Також повідомлялося, що аналітики нафтових ринків очікують, що ціни на нафту будуть триматися вище позначки в 70 доларів за барель цього року, повідомляє агентство. Вони сподіваються, що такі ціни триматимуться за рахунок хорошого попиту, який допоможе нівелювати навіть можливе збільшення видобутку сировини виробниками ОПЕК.