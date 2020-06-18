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В Минфине рассказали, куда могут пойти средства из фонда по борьбе с COVID-19

Новости » Политика     18.06.2020 - 16:55
В Минфине рассказали, куда могут пойти средства из фонда по борьбе с COVID-19
Фото: люди в средствах защиты (РБК-Украина)

Из фонда уже потратили 1,8 млрд гривен

Средства созданного для борьбы с коронавирусом фонда, кроме мер для предотвращения распространения болезни, пойдут и на другие направления. В частности, средства могут направить в Пенсионный фонд.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

По состоянию на 15 июня правительство приняло решение о выделении 36,1 млрд гривен из фонда, которые могут направить на:

  • меры по борьбе с пандемией коронавируса;
  • дополнительные доплаты к зарплате медикам и другим причастным к борьбе с коронавирусом работникам;
  • предоставление денежной помощи гражданам, в том числе лицам пожилого возраста, пострадавшим от пандемии;
  • предоставление трансферта Пенсионному фонду Украины;
  • предоставление финансовой помощи Фонда социального страхования и Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы;
  • другие предусмотренные законодательством направления.

По данным Минфина, по состоянию на 15 июня из фонда для борьбы с коронавирусом были потрачены 1,8 млрд гривен. В целом размер этого фонда составляет 64,7 млрд гривен.

В Минфине рассказали, куда могут пойти средства из фонда по борьбе с COVID-19

Напомним, Минфин должен был провести аудит расходования средств из фонда по борьбе с коронавирусом по поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Ранее в интервью РБК-Украина глава Минфина рассказал, что из фонда по борьбе с COVID-19 потратили почти половину средств.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Министерство финансов УкраиныфондКоронавирус
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