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У Мінфіні розповіли, куди можуть піти кошти з фонду для боротьби з COVID-19

Новини » Політика     18.06.2020 - 16:55
У Мінфіні розповіли, куди можуть піти кошти з фонду для боротьби з COVID-19
Фото: люди у засобах захисту (РБК-Україна)

З фонду вже витратили 1,8 млрд гривень

Кошти створеного для боротьби з коронавірусом фонду, крім заходів для запобігання поширенню хвороби, підуть й на інші напрямки. Зокрема, кошти можуть спрямувати до Пенсійного фонду.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Станом на 15 червня уряд ухвалив рішення про виділення 36,1 млрд гривень з фонду, які можуть спрямувати на:

  • заходи з боротьби з пандемією коронавірусу;
  • додаткові доплати до зарплати медикам та іншим причетним до боротьби з коронавірусом працівникам;
  • надання грошової допомоги громадянам, зокрема особам похилого віку, постраждалим від пандемії;
  • надання трансферту Пенсійному фонду України;
  • надання фінансової допомоги Фонду соціального страхування і Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття;
  • інші передбачені законодавством напрями.

За даними Мінфіну, станом на 15 червня з фонду для боротьби з коронавірусом було витрачено 1,8 млрд гривень. Загалом розмір цього фонду становить 64,7 млрд гривень.

У Мінфіні розповіли, куди можуть піти кошти з фонду для боротьби з COVID-19

Нагадаємо, Мінфін мав провести аудит витрат коштів з фонду для боротьби з коронавірусом за дорученням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Раніше в інтерв'ю РБК-Україна глава Мінфіну розповів, що з фонду для боротьби з COVID-19 витратили майже половину коштів.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Міністерство фінансів УкраїнифондКоронавірус
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