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Минфин проведет аудит расходов средств из фонда по борьбе с COVID-19

Новости » Коронавирус     17.06.2020 - 15:34
Минфин проведет аудит расходов средств из фонда по борьбе с COVID-19
Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Правительство дало соответствующее поручение Минфину

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству финансов провести аудит расходов средств из фонда по борьбе с коронавирусом. Общая сумма фонда составила 65 миллиардов гривен.

Об этом он сказал в ходе заседания правительства.

"Что касается средств, выделенных на борьбу с коронавирусом. Это абсолютно огромная сумма от украинских налогоплательщиков. Страна должна видеть, на что именно идут эти средства. У меня есть просьба и поручение министру финансов провести аудит расходов из фонда", - сказал глава Кабмина.

Шмыгаль также попросил после аудита отчитаться и опубликовать эту информацию.

"Она должна обновляться еженедельно", - добавил премьер и подчеркнул, что ждет отчеты от министерств, уже использовавших средства из фонда.

В интервью РБК-Украина министр финансов Сергей Марченко заявил, что из созданного для борьбы с коронавирусом фонда потратили почти половину: сейчас принято решений на 27 млрд гривен.

Напомним, ранее Шмыгаль рассказал, на что направляются средства из фонда борьбы с COVID-19.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Кабинет Министров УкраиныМинистерство финансов УкраиныДенис Шмыгаль
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