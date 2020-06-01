В Минфине подтвердили дату заседания МВФ по кредиту для Украины

​​​​​​​Фото: Сергей Марченко (РБК-Украина)

​​​​​​​Заседание МВФ ориентировочно ожидается 5 июня

Международный валютный фонд (МВФ) уже 5 июня может провести заседание по кредитной программе для Украины. Почему это не получилось сделать ранее, объяснили в Министерстве финансов Украины.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил министр финансов Сергей Марченко.

По его словам, на данный момент 5 июня является предварительной датой. Более точно будет известно уже на этой неделе.

"По информации, полученной из Фонда, заседание ожидается ориентировочно 5 июня. Это – предварительная информация", - сказал Марченко.

В мае МВФ не успели согласовать некоторые нюансы.

"Есть внутренние процедуры МВФ. Плюс Memorial Day - в США выходной (в этом году выпадает на 25 мая, - ред.), он забрал у нас один день. И, наверное, некоторые нюансы там не успевают согласовать", - отметил министр.

Также для завершения процедуры необходимо подписание письма о намерениях со стороны президента, премьер-министра, главы Нацбанка и министра финансов Украины.

Напомним, МВФ должен утвердить программу Stand-By на 5 млрд долларов на заседании Совета директоров.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина получит транш МВФ в три этапа.

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Автор: Ростислав Шаправский