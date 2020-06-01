ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Мінфіні підтвердили дату засідання МВФ по кредиту для України

Новини » Економіка     01.06.2020 - 09:30
У Мінфіні підтвердили дату засідання МВФ по кредиту для України
Фото: Сергій Марченко (РБК-Україна)

Засідання МВФ орієнтовно очікується 5 червня

Міжнародний валютний фонд (МВФ) вже 5 червня може провести засідання за кредитною програмою для України. Чому це не вийшло зробити раніше, пояснили в Міністерстві фінансів України.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

За його словами, на даний момент 5 червня є попередньою датою. Більш точно буде відомо вже на цьому тижні.

"За інформацією, отриманої з Фонду, засідання очікується орієнтовно 5 червня. Це – попередня інформація", - сказав Марченко.

У травні МВФ не встигли узгодити деякі нюанси.

"Є внутрішні процедури МВФ. Плюс Memorial Day - у США вихідний (у цьому році припадає на 25 травня, - ред.), він забрав у нас один день. І, напевно, деякі нюанси там не встигають узгодити", - зазначив міністр.

Також для завершення процедури необхідно підписання листа про наміри з боку президента, прем'єр-міністра, голови Нацбанку, міністра фінансів України.

Нагадаємо, МВФ повинен затвердити програму Stand-By на 5 млрд доларів на засіданні Ради директорів.

Раніше премьер-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна отримає транш МВФ в три етапи.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Ростислав Шаправський

Теги Новини України Міністерство фінансів УкраїникредитМВФ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся