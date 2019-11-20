У Мінфіні озвучили плани зменшення держборгу за час програми з МВФ

На момент завершення програми з МВФ держборг впаде до 41% від ВВП

У Міністерстві фінансів прогнозують, що на момент завершення співпраці України з Міжнародним валютним фондом (МВФ) у 2023 році державний борг України дорівнюватиме 41-42% до ВВП. Про це у коментарі РБК-Україна повідомила директор департаменту боргової політики Міністерства фінансів України Поліна Ярова.

За її словами, Мінфін планує продовжувати зменшення показника державного фонду до ВВП.

"Я думаю, це буде десь близько 41%. Десь 41-42%. Адже на кінець 2021 року ми прогнозували 43% державного боргу до ВВП", - повідомила Ярова.

Ярова нагадала, що зараз дефіцит бюджету зменшується. "Великий відсоток боргу до ВВП, який був на кінець 2015-го 2016-го років, зараз взятий під контроль. Тобто, відповідно до Бюджетного кодексу відношення державного та гарантованого державою боргу до ВВП має бути менше 60%. А на той період він був більше ніж 80%. На кінець 2018-го року Мінфіном забезпечено його зменшення до 60,9%, тобто вже він майже в межі безпечного рівня", - розповіла вона.

Ярова заявила, що Мінфін планує і далі його зменшити в рамках програми діяльності уряду. "У нас заплановано зменшення державного боргу до ВВП до 40% на кінець 2024 року", - додала вона.

Нагадаємо, міністр фінансів Оксана Маркарова під час представлення проекту держбюджету-2020 заявила, що проблема державного боргу буде вирішена в Україні через один-два роки.

Відзначимо, міністр фінансів України Оксана Маркарова заявила, що Україна має закінчити співпрацю з Міжнародним валютним фондом (МВФ) у 2023 році після закінчення трирічної програми.