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В Минфине оценили ликвидность Украины

Новости » В мире     24.01.2020 - 22:25
В Минфине оценили ликвидность Украины
Фото: Оксана Маркарова (УНИАН)

Сегодня на казначейском счету Украины есть 27 миллиардов гривен

Украина имеет достаточно средств для нормального функционирования государства. Об этом сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова в эфире "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина", передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, сегодня на казначейском счету Украины 27 миллиардов гривен.

"Вопрос о ликвидности: достаточно ли у нас средств на счету? Мы каждый день мониторим наш так называемый казначейский счет. Еще у нас есть валютные счета. По состоянию на сегодня, около 5 миллиардов гривен у нас на гривневом счету. А на валютных счетах, если посчитать в эквиваленте - еще 22 миллиарда. У нас достаточно средств для того, чтобы нормально функционировало государство сейчас", - заявила Маркарова.

Она заявляет, что никаких причин переживать с точки зрения ликвидности - нет.

"Вы все слышали, пока мы находились в Давосе, Украина за один день вышла на рынок, и мы привлекли за самые низкие проценты за всю историю современной Украины. 4,375% - 1,25 миллиардов евро, которые также в этом месяце поступят на наши счета. Поэтому еще раз: никаких причин переживать с точки зрения ликвидности - нет. Мы управляем ежедневно и очень активно этим счетом. Средств хватит на все", - добавила она.

Напомним, ранее Украина объявила о выпуске новых 10-летних еврооблигаций на сумму 1,25 млрд евро.

Как писало РБК-Украина, ранее Маркарова заявила, Украина что может прекратить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) после выполнения новой трехлетней программы, о которой сейчас ведутся переговоры.

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