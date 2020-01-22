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Маркарова надеется, что будущая программа с МВФ станет последней

Новости » Экономика     22.01.2020 - 12:34
Маркарова надеется, что будущая программа с МВФ станет последней
Фото: Оксана Маркарова (РБК-Украина)

Министр финансов хочет "выпуститься" из МВФ

Украина может прекратить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) после выполнения новой трехлетней программы, о которой сейчас ведуться переговоры. Об этом она написала в комментарии на своей странице в Facebook.

Маркарова отметила важность программы, по которой Совет директоров пока не принял окончательного решения.

"Программа МВФ, по которой мы достигли договоренностей на уровне менеджмента, обязательно нужна на три года. Но уже из нее, полностью ее выполнив, есть шанс выпуститься из МВФ", - написала министр финансов.

Маркарова надеется, что будущая программа с МВФ станет последней

Напомним, ранее Маркарова неоднократно заявляла, что программа с МВФ, о которой украинские власти пытаются договориться с середины 2019 года, будет последней. В частности, в начале сентября она сказала, что задача Украины "выпуститься из программы", как это удалось раньше другим европейским странам.

В ноябре Оксана Маркарова заявила, что Украина должна закончить сотрудничество с МВФ в 2023 году, а программа, по которой ведутся переговоры, должна стать последней.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский во время Всемирного экономического форума в Давосе встретится с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой.

Напомним, украинские власти ожидали одобрения Советом директоров новой программы с МВФ до конца 2019 года, однако МВФ отложил решение до выполнения Украиной предварительных действий (prior actions), среди которых, в частности, закон, который усложнит возвращение "ПриватБанка" его бывшему владельцу Игорю Коломойскому.

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