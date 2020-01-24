У Мінфіні оцінили ліквідність України

Фото: Оксана Маркарова (УНІАН)

Сьогодні на казначейському рахунку України є 27 мільярдів гривень

Україна має достатньо коштів для нормального функціонування держави. Про це повідомила міністр фінансів України Оксана Маркарова в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна", передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, сьогодні на казначейському рахунку України 27 мільярдів гривень.

"Питання про ліквідність: чи достатньо у нас коштів на рахунку? Ми щодня моніторимо наш так званий казначейський рахунок. Ще у нас є валютні рахунки. Станом на сьогодні близько 5 мільярдів гривень у нас на гривневому рахунку. А на валютних рахунках, якщо порахувати в еквіваленті - ще 22 мільярди. У нас достатньо коштів для того, щоб нормально функціонувала держава зараз", - заявила Маркарова.

Вона заявляє, що жодних причин переживати з точки зору ліквідності - ні.

"Ви всі чули, поки ми перебували в Давосі, Україна за один день вийшла на ринок, і ми залучили за найнижчі відсотки за всю історію сучасної України. 4,375% - 1,25 мільярда євро, які також в цьому місяці надійдуть на наші рахунки. Тому ще раз: ніяких причин переживати з точки зору ліквідності - ні. Ми керуємо щодня і дуже активно цим рахунком. Коштів вистачить на все", - додала вона.

Нагадаємо, раніше Україна оголосила про випуск нових 10-літніх єврооблігацій на суму 1,25 млрд євро.

Як писало РБК-Украина, раніше Маркарова заявила, що Україна може припинити співпрацю з Міжнародним валютним фондом (МВФ) після виконання нової трирічної програми, про яку зараз ведуться переговори