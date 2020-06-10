В Минфине объяснили изменение условий сотрудничества с МВФ

Фото: Сергей Марченко (РБК-Украина)

МВФ просто уведомил Украину

Международный валютный фонд изменил условия программы сотрудничества без согласования с Украиной. Киев просто уведомили об изменении условий.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в эфире телеканала "Украина 24", передает РБК-Украина.

По словам министра, МВФ просто уведомил украинскую власть, что условия поддержки изменили и вместо выделения 8-10 млрд долларов на 36 месяцев, Украина получит краткосрочную программу stand by.

"Никто ни на какие уступки не шел, у нас была твердая позиция, что мы за свой счет сможем профинансировать выплату гарантированного долга США в конце мая. Это компромисс, к которому мы пришли. Об изменении программы нас просто уведомили, это была позиция руководства МВФ, что мы сейчас никому не даем программу ЕFF, выбирайте stand by", - заявил Марченко.

Отметим, программа stand by предполагает выделение Украине 5 млрд долларов на 18 месяцев.

Программа помощи была одобрена МВФ ночью 9 июня, уже в ближайшее время Украина получит первый транш в размере 2,1 млрд долларов.

В Минфине ожидают, что МВФ выделит Украине четыре транша общим объемом 5 млрд долларов.

Кроме того, сегодня Марченко назвал основные параметры программы сотрудничества с МВФ.

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Автор: Дмитрий Левицкий