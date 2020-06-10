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У Мінфіні пояснили зміну умов співпраці з МВФ

Новини » Економіка     10.06.2020 - 21:11
У Мінфіні пояснили зміну умов співпраці з МВФ
Фото: Сергій Марченко (РБК-Україна)

МВФ просто довів до відома Україну

Міжнародний валютний фонд змінив умови програми співпраці без погодження з Україною. Київ просто довели до відома про зміну умов.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі телеканалу "Україна 24", передає РБК-Україна.

За словами міністра, МВФ просто довів до відома українську владу, що умови підтримки було змінено і замість виділення 8-10 млрд доларів на 36 місяців, Україна отримає короткострокову програму stand by.

"Ніхто ні на які поступки не йшов, у нас була тверда позиція, що ми власним коштом зможемо профінансувати виплату гарантованого боргу США в кінці травня. Це компроміс, до якого ми прийшли. Про зміну програми нас просто повідомили, це була позиція керівництва МВФ, що ми зараз нікому не даємо програму ЕFF, вибирайте stand by", - заявив Марченко.

Зазначимо, програма stand by передбачає виділення Україні 5 млрд доларів на 18 місяців.

Програма допомоги була схвалена МВФ вночі 9 червня, вже найближчим часом Україна отримає перший транш у розмірі 2,1 млрд доларів.

У Мінфіні очікують, що МВФ виділить Україні чотири транші загальним обсягом 5 млрд доларів.

Крім того, сьогодні Марченко назвав основні параметри програми співпраці з МВФ.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Міністерство фінансів УкраїниМВФ
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