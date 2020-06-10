Министр финансов назвал ключевые параметры программы с МВФ

Фото: Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)

МВФ требует от заемщиков бюджетной дисциплины и проведения реформ

Международный валютный фонд (МВФ) при одобрении программы Stand-By объемом 5 млрд долларов руководствовался рядом критериев. В частности, это обязательство Украины провести ряд структурных реформ.

Об этом на брифинге сказал министр финансов Украины Сергей Марченко.

"Во-первых, МВФ хочет видеть сбалансированность бюджетной политики. Она сохранена, и решение фонда гарантирует, что бюджет на 2020 год сбалансирован и обеспечен финансированием", - сказал он.

Кроме того, предусмотрена реализация ряда реализация ряда структурных реформ. "В частности, будет продолжена реформа таможни и налоговой в части создания единых юридических лиц", - сообщил он.

Также предусмотрено укрепление иммунитета банковской системы в части работы с неработающими кредитами. "Также будет усилена институциональная стойкость Фонда гарантирования вкладов физических лиц", - добавил министр.

Помимо этого, остаются традиционные блоки программы: борьба с коррупцией, а также с отмыванием денег, полученных преступным путем.

Напомним, Совет директоров совет МВФ 9 июня утвердил новую программу Stand-By для Украины в размере 5 млрд долларов сроком на 18 месяцев.

Отметим, Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз сокращения реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2020 году до 8,2%.

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Автор: Александр Белоус