У Мінфіні назвали строки поділу ДФС

Фото: Оксана Маркарова (minfin.gov.ua)

Якщо не впораються за три місяці, завершать за півроку

Норма про поділ Державної фіскальної служби на податкову і митну служби міститься в новій програмі співпраці України з Міжнародним валютним фондом. Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр фінансів Оксана Маркарова сказала в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Міністр зазначила, що ця вимога - серед структурних реформ у програмі з МВФ.

"Днями Кабмін розпочав цей процес. При злагодженій і швидкій роботі можемо завершити реорганізацію ДФС за три місяці, а якщо виникнуть якісь труднощі - за півроку", - додала Маркарова.

Нагадаємо, 19 грудня Кабмін схвалив рішення про реорганізацію Державної фіскальної служби (ДФС). Постанови передбачає поділ ДФС на Державну податкову службу (до складу якої входитимуть підрозділи податкової міліції) і Державну митну службу як окремі центральні органи виконавчої влади.

Наприкінці листопада міністр фінансів Оксана Маркарова повідомила, що перший етап поділу ДФС може пройти без законодавчих змін, після чого будуть оголошені конкурси на керівників обох напрямків. Після цього протягом 2019 року Мінфін буде пропонувати внести зміни в законодавство.

Державна податкова служба та Державна митна служби були об'єднані в 2012 році шляхом створення Міністерства доходів і зборів. У 2014 році це міністерство було перетворено на Державну фіскальну службу, яка формально підпорядковується Міністерству фінансів.