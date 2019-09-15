В Минфине назвали размер финансирования дорожного фонда

Фото: Оксана Маркарова (minfin.gov.ua)

По словам Маркаровой, 100% акцизов будет перенаправлено в дорожный фонд

Согласно проекту государственного бюджета на 2020 год, который сегодня внес Кабинет министров в Верховную раду, финансирование дорожного фонда составит 70 млрд гривен. Об этом на брифинге заявила глава Минфина Оксана Маркарова, передает корреспондент РБК-Украина.

"Дорожный фонд в следующем году будет расти. 100% акцизов будет перенаправлено в дорожный фонд. Согласно макропрогнозу полученных акцизов - это около 70 млрд только за счет государственного дорожного фонда. Однако экономический рост эту сумму также может увеличить в следующем году", - заявила Маркарова.

Она добавила, что к финансированию дорог будет привлечены международные доноры.

"Плюс, задачи премьер-министра максимально увеличить использование средств международных доноров. Суммы могут быть добавлены довольно существенные", - отметила министр.

Напомним, ранее Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом законопроект №1063 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно источников формирования государственного дорожного фонда".

Кроме того, Верховная рада Украины приняла законопроект №1047 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об отдельных вопросах осуществления габаритно-весового контроля", определенный президентом Владимиром Зеленским как неотложный.