У Мінфіні назвали розмір фінансування дорожнього фонду

Фото: Оксана Маркарова (minfin.gov.ua)

За словами Маркарової, 100% акцизів буде перенаправлено в дорожній фонд

Згідно з проектом державного бюджету на 2020 рік, який сьогодні вніс Кабінет міністрів у Верховну раду, фінансування дорожнього фонду становитиме 70 млрд гривень. Про це на брифінгу заявила глава Мінфіну Оксана Маркарова, передає кореспондент РБК-Україна.

"Дорожній фонд у наступному році зростатиме. 100% акцизів буде перенаправлено в дорожній фонд. Згідно макропрогнозу отриманих акцизів - це близько 70 млрд тільки за рахунок державного дорожнього фонду. Однак економічне зростання цю суму також може збільшити в наступному році", - заявила Маркарова.

Вона додала, що до фінансування доріг буде залучені міжнародні донори.

"Плюс, завдання прем'єр-міністра максимально збільшити використання коштів міжнародних донорів. Суми можуть бути додані досить істотні", - зазначила міністр.

Нагадаємо, раніше Верховна рада України підтримала за основу і в цілому законопроект №1063 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо джерел формування державного дорожнього фонду".

Крім того, Верховна рада України ухвалила законопроект №1047 "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України про окремих питаннях здійснення габаритно-вагового контролю", визначений президентом Володимиром Зеленським як невідкладний.