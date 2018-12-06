У Мінфіні назвали переваги трирічного бюджетного планування

Фото: Мінфін (Віталій Носач, РБК-Україна)

Це одна з життєво важливих реформ фінансового сектору

Міністерство фінансів України закликає народних депутатів підтримати законопроект №8044, який зробить обов’язковим середньострокове бюджетне планування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Мінфіну у Facebook.

Як нагадали у міністерстві, Верховна рада розгляне законопроект сьогодні, 6 грудня.

У разі ухвалення закону, "міністерства та державні установи зможуть планувати реформи, розуміючи свої бюджетні можливості на довшу перспективу", зазначили в Мінфіні.

Наприклад, Міністерство охорони здоров’я може розгортати програму державних медичних гарантій, планувати необхідні заходи на подальші два роки. І не хвилюватися, що програма запуститься, а через рік гроші на неї закінчяться.

"Перехід на трирічне бюджетування - це розуміння, яким шляхом ми плануємо рухатись, і що нас чекає за горизонтом", - додали в Мінфіні.

Як повідомляло РБК-Україна, 23 листопада Верховна рада України призначила Оксану Маркарову міністром фінансів. До цього вона виконувала обов'язки міністра.

Після свого призначення міністр фінансів України Оксана Маркарова повідомила, що Міністерство фінансів планує запровадити трирічне планування бюджету до кінця 2018 року.